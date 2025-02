Sanremo, Benigni-show e il ringraziamento a Mattarella

Mahmood canta meglio di come presenta, Geppi mattatrice

Sanremo, 15 feb. (askanews) – Inizia con l’ironia di Roberto Benigni (stoccate a Salvini, Meloni e al campo largo di Schlein) la quarta serata del Festival di Sanremo, dedicata alle cover. “E’ un sogno che si realizza per me”, annuncia Carlo Conti. “Il sogno è tutto mio – risponde Benigni – credimi sono un Carlocontiologo”. Ne ha per tutti, il comico toscano, che lancia una stoccata anche al neo presidente americano Donald Trump. Nel suo (quasi) monologo con Carlo Conti – con cui ha cantato l’Inno del corpo sciolto – ha rivolto un messaggio di gratitudine al capo dello Stato Sergio Mattarella.Anche l’ironia di Geppi Cucciari, co-conduttrice, irrompe sul palco dell’Ariston per la serata delle cover del Festival di Sanremo. La comica e conduttrice televisiva ha scherzato con Carlo Conti in più riprese, dimostrando di essere una vera mattatrice, pronta anche a improvvisare e a prendersi la scena.Decisamente più a suo agio cantando che alla conduzione, Mahmood si è esibito in un medley dei sui successi. Pantaloni larghi rosso fuoco e torso nudo, ha cantato e ballato in una performance psichedelica e coinvolgente. Dopo aver cantato si è decisamente sciolto anche alla conduzione.