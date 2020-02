Sanremo, Bugo “Insultato”, Morgan “Non regge il palco”

SANREMO (ITALPRESS) – Botta e risposta a distanza tra Bugo e Morgan a Sanremo. Bugo, in una conferenza stampa da lui indetta per spiegare i dettagli del caso scoppiato in diretta tv con Morgan, afferma di avere ricevuto pesanti insulti proprio dal suo “compagno di viaggio”. “Noi artisti – racconta ai giornalisti – dobbiamo fare una scala, proprio lì sotto ci siamo incontrati. Morgan faceva battute su un ragazzo della nostra squadra. Gli ho detto ‘Marco basta, andiamo lì a divertirci, domani ne parlerete’. Facciamo per salire sulle scale ed è lì che in quel momento Morgan dice figlio di… che c… vuoi sei uno sfigato”.

