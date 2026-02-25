sanremo,-buona-la-prima-per-gianluca-gazzoli-con-i-“giovani”

Sanremo, 25 feb. (askanews) – Da Sanremo Giovani a Sarà Sanremo fino a Sanremo 2026, Carlo Conti l’aveva detto ed aveva ragione. Gianluca Gazzoli convince il pubblico come “accompagnatore” dei talenti delle nuove proposte in gara: Buona la prima all’Ariston per il conduttore che tra radio, podcast ed ora televisione ha dato il via ad un nuovo percorso, nella sua vera prima grande esperienza televisiva. I social lo promuovono, anche grazie all’eleganza, ma anche alla freschezza e alla simpatia. Anche lui emozionato ha accompagno le nuove proposte da fratello maggiore. Un nuovo inizio, tutto da scrivere.