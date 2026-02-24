martedì, 24 Febbraio , 26

Bimbo morto a Napoli, mamma deposita audio col medico in Procura: “Voglio verità”

(Adnkronos) - Patrizia Mercolino è andata oggi, martedì...

Milano Cortina, Cristiano Ronaldo e il messaggio per Vonn: “Le leggende risorgono sempre”

(Adnkronos) - "I campioni si distinguono per i...

Metro Bologna, da 35 anni al fianco della ristorazione felsinea

(Adnkronos) - Metro Italia - partner d’eccellenza per...

Iran, Trump valuta tre opzioni: da diplomazia a caduta regime, gli scenari

(Adnkronos) - Dopo aver ordinato il più grande...
HomeVideo NewsSanremo, Can Yaman: sono single. L'arresto? Non c'è mai stato un caso
sanremo,-can-yaman:-sono-single.-l’arresto?-non-c’e-mai-stato-un-caso
Sanremo, Can Yaman: sono single. L’arresto? Non c’è mai stato un caso
Video News

Sanremo, Can Yaman: sono single. L’arresto? Non c’è mai stato un caso

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

Conti scherza: io sono sposato

Sanremo, 24 feb. (askanews) – “Sono single, hai candidati e suggerimenti per me? Sono aperto a sentirli”. Così ha scherzato il modello e attore turco Can Yaman, per rispondere ai giornalisti che gli chiedevano se fosse impegnato sentimentalmente, durante la conferenza stampa di presentazione della prima serata del Festival di Sanremo. Carlo Conti ha ribattuto, scherzando: “Io invece sono sposato”. Yaman è co-conduttore della prima serata, insieme a Carlo Conti e Laura Pausini.Rispondendo poi sull’arresto a Istanbul lo scorso gennaio in un blitz anti-droga ha detto: “Non c’è un caso, erano controlli di routine che stanno ancora continuando a fare a tutti quanti in Turchia, è un periodo così per la Turchia, stanno controllando tutti, per me non c’è stato un caso”. “Mi hanno controllato, sono risultato negativo e mi hanno liberato in meno 24 ore, non c’è un caso come si è detto” ha ribadito.

Previous article
Sanremo, Carlo Conti: stasera l’incontro tra i due Sandokan sul palco
Next article
Motorola Signature, smartphone di fascia alta con fotocamera premiata

POST RECENTI

Video News

Epstein, ex ambasciatore britannico Mandelson rilasciato su cauzione

Arrestato per "condotta illecita", Londra ora pubblicherà documentiRoma, 24 feb. (askanews) - L'ex ministro e ambasciatore britannico Peter Mandelson è stato rilasciato su cauzione dopo...
Video News

Sanremo, Conti: ascolti? Non mi sono esaltato e non mi abbatterò

"Anche perché devo battere me stesso, che mi frega..."Sanremo, 24 feb. (askanews) - "L'altro anno arrivando qui era impossibile eguagliare certi numeri poi abbiamo superato...
Video News

Crozza imita La Russa: caso Pucci a Sanremo? Non ho di meglio da fare

Il comico genovese nei panni del presidente del SenatoRoma, 24 feb. (askanews) - Maurizio Crozza, in attesa della nuova stagione di Fratelli di Crozza, da...
Video News

Banco dell’energia: povertà energetica, aiutate 17mila famiglie

Silvia Pedrotti: raccolti e donati più di 13 milioni di euroMilano, 24 feb. (askanews) - "Banco dell'energia è nato nel 2016 con l'obiettivo di contrastare...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.