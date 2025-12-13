sanremo,-carlo-conti-posa-la-targa-per-olly-nella-‘walk-of-fame’-del-festival

sabato, 13 Dicembre , 25

SuperEnalotto, numeri e combinazione vincente 13 dicembre 2025

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Manovra, Urso: “Tassa su piccoli pacchi? E’ per la consegna di quelli che arrivano dalla Cina”

(Adnkronos) - Il ministro delle Imprese e del...

Cagliari, 91enne muore travolto sulle strisce

(Adnkronos) - Un anziano di 91 anni ha...

Elkann su Juventus, Giordano (Arcadia): “L’83% dei commenti al reel sono negativi”

(Adnkronos) - Domenico Giordano, spin doctor e consulente...
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Si aggiunge una nuova targa nella ‘Walk of Fame’ del Festival di Sanremo. Alla posa della targa, in via Matteotti, dedicata al brano vincitore del Festival 2025, ‘Balorda Nostalgia’ di Olly, insieme al sindaco di Sanremo Alessandro Mager e dell’assessore al turismo Alessandro Sindoni c’era anche il conduttore e direttore artistico Carlo Conti – immortalati nelle foto postate sul profilo Instagram del Comune ligure – oggi presente alla conferenza stampa di ‘Sarà Sanremo’, in onda domani in prima serata su Rai1.  

