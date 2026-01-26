lunedì, 26 Gennaio , 26

Eurovision, Rai: “Assoluta volontà che Israele partecipi, polemiche artisti riguardano gli artisti”

(Adnkronos) - "Abbiamo confermato l’assoluta volontà che Israele...

Gaeta si candida a Capitale italiana del Mare 2026 con un dossier nazionale

(Adnkronos) - Gaeta ha ufficialmente presentato la propria...

Polemica su post pubblicato e poi rimosso dal segretario Anm. Nordio: “Retromarcia grottesca”

(Adnkronos) - E' polemica su un post pubblicato...

Milano-Cortina, Vianini Lavori consegna varianti di Tai e Valle di Cadore

(Adnkronos) - Da oggi migliorano sicurezza e mobilità...
sanremo,-carlo-conti-racconta-il-suo-festival:-tanti-generi-diversi
Sanremo, Carlo Conti racconta il suo Festival: Tanti generi diversi

Sanremo, Carlo Conti racconta il suo Festival: Tanti generi diversi

Video NewsSanremo, Carlo Conti racconta il suo Festival: Tanti generi diversi
Redazione-web
Di Redazione-web

“Il mio Festival è un bouquet di fiori in musica”

Milano, 26 gen. (askanews) – Trenta brani, tanta musica diversa ma soprattutto brani nel segno dell’amore e del racconto dei sentimenti. Ci sono molte ballad ma anche tantissimi generi diversi in gara al Festival di Sanremo. Agli ascolti in anteprima per la stampa Carlo Conti chiarisce subito che la cosa più difficile è stata scegliere i brani di portare in riviera.’Nella scelta delle canzoni ogni anno è come andare al mercato e comporre questo bouquet di fiori, sapete che mi piace fare il paragone di un bouquet di fiori, che si cerca di fare il più variegato possibile. Gli artisti si propongono e c’è di tutto, dal pop al rock, dal country al rap, poi il direttore artistico deve scegliere. Lo scorso anno è stato un anno particolarmente fortunato, ha poi dimostrato come la classifica sarmenese fosse giusta rispetto a quello che è successo successivamente con le classifiche con degli exploit irripetibili’ ha detto Conti introducendo gli ascolti.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.