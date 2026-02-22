domenica, 22 Febbraio , 26
Sanremo, Carlo Conti su chi aprirà il Festival: farei passo indietro

Milano, 22 feb. (askanews) – Sanremo, Carlo Conti in diretta a Domenica In su Rai1 sull’apertura del Festival 2026: “Quale artista e con quale canzone aprirà il Festival? Prima di pensare a quest’anno farei un passettino indietro sull’anno scorso”

“Prima di iniziare il Festival di quest’anno farei un passettino indietro su quello dello scorso anno, per iniziare”, così Carlo Conti in diretta a Domenica In su Rai1 risponde a Mara Venier e al direttore di Vanity Fair Simone Marchetti alla domanda su quale canzone darà inizio al Festival di Sanremo 2026. “Cioè Olly?”, lo incalza la conduttrice: “Non posso dirlo ma avete capito”, risponde Conti ridendo.

