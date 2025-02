Sanremo, Conti: Amadeus ha fatto numeri imbattibili, non è una sfida

Non guarderò gli ascolti, non mi interessano

Sanremo, 10 feb. (askanews) – “Non è una sfida. I numeri di Amadeus sono imbattibili. Ha fatto cinque edizioni, con Fiorello, bellissime. Uno, tra l’altro, con Ariston vuoto, di una difficoltà enorme. Hanno superato ogni difficoltà possibile”. Così Carlo Conti, conduttore del Festival di Sanremo.”Non guarderò gli ascolti, non mi interessano – ha aggiunto – spero di portare un prodotto onesto, di qualità, fatto di buone canzoni. A questo punto della carriera non credo di non dover dimostrare niente, soprattutto a me stesso”.