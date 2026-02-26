giovedì, 26 Febbraio , 26

21enne ucciso e fatto a pezzi a Spoleto, chiesto giudizio immediato per ex collega

(Adnkronos) - La procura di Spoleto ha chiesto...

Arduino (Lidl Italia): “800mo negozio è risultato che ci proietta verso quota 1000”

(Adnkronos) - "L'apertura di questo punto vendita è...

Gruppo Nestlé in Italia, premio fino a 2.900 euro per i dipendenti

(Adnkronos) - Il Gruppo Nestlé in Italia corrisponderà...

Sanremo, esperti Sisal su terza serata: dai testa a testa al vincente Nuove Proposte

(Adnkronos) - Cosa aspettarsi dalla terza serata del...
Sanremo, Conti: poche donne? “Scelgo canzoni, non chi canta”
Sanremo, Conti: poche donne? “Scelgo canzoni, non chi canta”

“Evidentemente è momento in cui la produzione maschile è maggiore”

Sanremo, 26 feb. (askanews) – Polemica sulla poca presenza di donne tra i big in gara al Festival di Sanremo. “Evidentemente è un momento discografico in cui la produzione maschile è superiore a quella femminile” ha detto il direttore artistico Carlo Conti in conferenza stampa rispondendo alle domande di una giornalista. Ribadendo: “Io scelgo le canzoni, indipendentemente da chi le canta, io scelgo solo le canzoni” a chi gli faceva notare che la poca presenza femminile è un elemento non di questa edizione ma di tutte le edizioni.

