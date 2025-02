Sanremo, Cristicchi mercoledì ospite a StudioNews

In diretta da Casa Italia il salotto di Patrizia Barsotti

Sanremo, 11 feb. (askanews) – Ha vinto il Premio Lunezia al Miglior Testo ed è tra i favoriti al Premio della Critica Mia Martini: Simone Cristicchi, in gara a Sanremo 2025 col brano “Quando sarai piccola”, è l’ospite più atteso della terza puntata di StudioNews-Speciale Sanremo, in onda mercoledì 12 febbraio alle 13.30 su AskaNews.it, StudioNews.tv e – per i nostri connazionali all’estero – CiaoUsaTv. Ogni giorno il programma va anche in onda su TvWeb di Casasanremo.tv.

In studio assieme alla padrona di casa Patrizia Barsotti, la cantautrice, produttrice e opinionista tv Numa Palmer, che ieri al Palafiori ha presentato il suo nuovo singolo “Il futuro degli ingenui” che, oltre ad attestarsi come uno dei momenti più commentati sui social della seconda puntata di StudioNews-Speciale Sanremo, ha ricevuto anche il plauso di Marco Rettani, firma storica della musica italiana e tra gli autori del brano “Pelle Diamante” che segna il ritorno in gara al Festival di Sanremo 2025 di Marcella Bella.

Tra gli ospiti di questa puntata l’autore e showrunner di programmi di grande successo e una delle voci più brillanti del panorama televisivo italiano Dimitri Cocciuti, che ha raccontato i suoi trascorsi professionali ed umani con la Raffaella nazionale. Davide Ferretti, noto coach dell’alta prestazione, ci ha confidato le strategie di alcuni dei protagonisti che questa sera affronteranno il temuto palco dell’Ariston.

Collegamento in diretta con Serena Sartini, inviata di AskaNews dalla sala stampa del Roof in compagnia dei Coma Cose che ci hanno trasmesso l’entusiasmo di esibirsi questa sera per la 75 edizione del Festival di Sanremo. Sanremo è musica ma anche moda e costume: tutti i colori del Festival della Canzone Italiana in un unico contenitore, commentati dalla giornalista e modella curvy internazionale, Elisa D’Ospina e dalla giornalista e conduttrice televisiva Barbara Politi.

Un’interessante lettura dei testi in gara è stata prodotta dalla giornalista e direttrice di “Altrostile” Patrizia Landini. Anche in questa seconda puntata è stata presentata un’opera di arte digitale, realizzata da Alessandro Castagna. Il titolo: Armonia e cura, esalta il ruolo femminile come forza universale di guarigione e trasformazione.

StudioNews-Speciale Sanremo è un programma di Patrizia Barsotti, scritto con la collaborazione di Tommaso Martinelli, Luigi Miliucci e Sacha Lunatici. Consulenza Giornalistica: Carlo Petroni. La puntata è visibile su: www.studionews.tv Il racconto del Festival continua anche sui social. Studionews continua su X e Facebook.