sanremo,-cristina-d’avena:-penso-a-un-tormentone-sulle-fettine-panate

Nella serata delle cover sul palco con le Bambole di Pezza

Sanremo, 26 feb. (askanews) – C’è grande attesa per la serata dedicata alle cover, le Bambole di Pezza presenteranno un riarrangiamento rock della celebre sigla “Occhi di gatto”. Ad accompagnarle sul palco ci sarà l’icona delle sigle animate, Cristina D’Avena.”Vorremmo nella serata delle cover che tu duettassi con uno dei cantanti, non ero molto pronta. Ho visto le Bambole di pezza, mi sono immediatamente documentata perché devo dire la verità non le conoscevo molto, ho visto, mi sono piaciute, ho detto caspita cinque donne rock, e ho detto immediatamente di sì e da lì è nata un po’ tutta la collaborazione, abbiamo scelto il brano e ci siamo messi al lavoro”. Dice Cristina spiegando perché hanno scelto la sigla di Occhi di gatto: “Occhi di gatto le tre sorelle hanno fatto un patto e non si sono mai abbandonate mai tradite ed erano complici erano dritte andavano all’obiettivo insomma e così deve essere. Intanto spero di rubare tanti sorrisi perché io credo che in questo momento storico abbiamo veramente bisogno di leggerezza abbiamo bisogno di sorridere di divertirci di cantare e di far uscire proprio la felicità. Quindi io spero davvero che assieme alle bambole di pezza si riesca proprio a fare questo, a far sorridere e a far felici le persone, prima di tutto”.Sul suo tormentone dei tempi di Kiss me Licia racconta.”Potrei scrivere un brano sulle Fettine panate. Giro per strada e la gente mi fa, Cristina, mi fai le Fettine Panate? Dico scusa un attimo, cioè, ma anche per strada mentre vado in posta o mentre vado in banca, cioè per dire, perché faccio anch’io queste cose, non è che… e quindi mi fermano e mi dicono, scusa, ma le Fettine Panate, ma il flauto di Satomi ma cioè queste cose qua io dico ma un attimo calmatevi quindi siccome mi è successo proprio ultimamente appena hanno saputo che io avrei partecipato al festival magari un tormentone sulle Fettine panate non sarebbe male”.