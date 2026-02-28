sabato, 28 Febbraio , 26
Sanremo, De Martino: da ballerino a direttore artistico del Festival
Attualità

Sanremo, De Martino: da ballerino a direttore artistico del Festival

Sanremo, 28 feb. (askanews) – Stefano De Martino sarà il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2027. Da ballerino a presentatore tv, all’importante ruolo nell’edizione 77 della kermesse a soli 36 anni.

Nato a Torre del Greco (Na), classe 1989, ha iniziato a ballare a 10 anni. Nel 2009 ha partecipato alla nona edizione di Amici di Maria De Filippi su Canale 5, classificandosi primo tra i ballerini e vincendo un contratto con il Complexions Contemporary Ballet per un tour in Nuova Zelanda, Australia e Hawaii.

Dal 2010 è stato ballerino professionista ad Amici, poi conduttore del daytime dal 2015; sempre in tv ha partecipato a Selfie – Le cose cambiano e Pequeños gigantes. Nel 2018 è stato inviato de L’isola dei famosi.

Ha condotto Made in Sud, Stasera tutto è possibile (dal 2019, in sostituzione di Amadeus), La Notte della Taranta e il Festival di Castrocaro su Rai 2. Ha poi condotto Bar Stella e dal settembre 2024 Affari tuoi su Rai 1, con ascolti record. Mercoledì 4 marzo su Rai 2 debutta con la nuova edizione con Stasera tutto è possibile.

E’ stato legato sentimentalmente alla collega di Amici Emma Marrone e poi sposato con Belen Rodriguez con cui ha un figlio.

