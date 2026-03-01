Sanremo, Ditonellapiaga terza al Festival: “È storia e cultura, l’esprienza più forte”

domenica, 1 Marzo , 26
Milano, 01 mar. (askanews) – Ditonellapiaga è arrivata terza alla 76° edizione del Festival di Sanremo con Che fastidio!, brano energico, diretto e pungente che segna un passaggio fondamentale nel nuovo percorso artistico della cantautrice. “Sanremo è per me la storia e cultura della mia nazione prima di tutto, quindi, non riesco a collegarmi a questo personalmente. In secondo luogo, è il momento più forte e più grande che abbia mai vissuto nella mia carriera. Nella mia prima partecipazione con Donatella Rettore, sicuramente e poi in questa seconda partecipazione, in cui mi misuro su quel palco con brano forte, coraggioso con grande simpatia ed energia. E’ con un palco molto difficile ma che voglio affrontare con spensieratezza, cercando di concentrarmi sull’esibizione per portare il divertimento del pezzo al pubblico”. ha racconato alla vigilia della sua partecipazione al Festival. Scritto e composto dalla stessa Margherita insieme a Edoardo Castroni, Edoardo Ruzzi e Alessandro Casagni, Che fastidio!, regala uno spaccato sincero delle piccole e grandi inconvenienze della vita quotidiana e di quella strana sensazione di sentirsi fuori posto, raccontata dall’artista in modo ironico, pungente e mai giudicante attraverso tutto ciò che può dar fastidio nella vita di tutti i giorni e nel frenetico mondo di Margherita. In occasione della serata delle cover in programma venerdì 27 febbraio, Ditonellapiaga si esibirà sulle note The Lady Is a Tramp in duetto con Tony Pitony. Il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali dopo la performance sul palco dell’Ariston.”La mia canzone si chiama Che Fasidio. È ironica, pungente e anche autoironica perché racconta ciò che mi circonda e il mio approccio a certi aspetti sociali che spesso accadono senza alcun giudizio e che in certi momenti della mia vita sono diventati un po’ stretti. Con simpatia li ho elencati e analizzati con una bellissima cassa dritta”.Con la sua scrittura ora tagliente ora ironica e immediata, Che fastidio! apre le porte e si fa brano-manifesto di Miss Italia, il nuovo progetto discografico fuori venerdì 10 aprile per BMG/Dischi Belli e da ora disponibile in preorder. Dopo un momento di smarrimento identitario musicale, Miss Italia nasce come reazione alla necessità di fermarsi e rimettere tutto in discussione per ritrovarsi. Motore creativo dell’album è il desiderio di restare fedele a se stessa pur vivendo all’interno di un sistema che spesso chiede il contrario. Interamente scritto e composto dalla stessa Margherita -insieme ad Alessandro Casagni che ne ha anche curato la produzione- e anticipato dal singolo e videoclip Sì lo so, il nuovo album indaga il rapporto con i canoni, con la percezione degli altri e con l’idea di essere “giusti”. Ed è proprio qui che entra in gioco l’ironia pungente e dissacrante di Ditonellapiaga che, attraverso Miss Italia, ritrova la sua voce sbarazzina e volutamente fuori dal coro, proprio come il suo nome. Su sonorità elettroniche e sfumature pop-dance, la cantautrice esplora le crepe dello star system, punzecchia i suoi miti e le sue maschere, trasformando le contraddizioni di questo mondo in una parodia lucida, ironica e intelligente: Ditonellapiaga non punta il dito, stuzzica con curiosità, prendendosi i suoi spazi tra le regole e le sue ambiguità.La nuova fase artistica di Ditonellapiaga troverà la sua espressione più diretta anche dal vivo, con il ritorno nei club previsto per l’autunno 2026: il 27 novembre 2026 la cantatrice giocherà in casa esibendosi all’Atlantico di Roma, mentre il 30 novembre 2026 porterà le sue performance magnetiche e carismatiche anche al Fabrique di Milano.I biglietti dei live di Roma e Milano sono già disponibili su TicketOne e nei circuiti di vendita e prevendita abituali. Maggiori informazioni su Magellano Concerti.

