giovedì, 26 Febbraio , 26

Come vivere più a lungo? Il test del sangue svela la longevità

(Adnkronos) - "Avrò una lunga vita oppure no?"....

Iran-Usa, oggi nuovi negoziati. Trump vuole accordo ‘eterno’

(Adnkronos) - Stati Uniti e Iran tornano al...

Ucraina-Russia, Zelensky sente Trump: “Serve incontro con Putin per chiudere guerra”

(Adnkronos) - "E' il momento dell'incontro tra i...

Sanremo, Achille Lauro candido e Levante regale: le pagelle ai look della seconda serata

(Adnkronos) - Pronti? Si parte. La seconda serata...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOSanremo, ecco la classifica della seconda serata: i 5 cantanti al top...
sanremo,-ecco-la-classifica-della-seconda-serata:-i-5-cantanti-al-top-per-televoto-e-radio
Sanremo, ecco la classifica della seconda serata: i 5 cantanti al top per televoto e radio
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sanremo, ecco la classifica della seconda serata: i 5 cantanti al top per televoto e radio

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

(Adnkronos) – Tommaso Paradiso, Lda & Aka 7Even, Nayt, Fedez & Masini, Ermal Meta. Sono i primi cinque classificati della seconda serata di Sanremo 2026, che ha visto sul palco solo 15 dei 30 Big. La classifica provvisoria della seconda serata, svelata senza mostrare la posizione dei cinque, è il risultato del voto della Giuria delle Radio e il Televoto, le uniche in campo questa sera. 

Nella seconda serata si sono esibiti: Bambole di Pezza, Chiello, Dargen D’Amico, Ditonellapiaga, Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Ermal, Fedez e Masini, Fulminacci, J Ax, Lda e Aka Seven, Levante, Nayt, Patty Pravo e Tommaso Paradiso. 

Domani invece sarà il turno di Arisa, Eddie Brock, Francesco Renga, Leo Gassmann, Luché, Malika Ayane, Mara Sattei, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Raf, Sayf, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Serena Brancale, Tredici Pietro. E la Top 5 sarà sempre il frutto del voto della Giuria delle Radio e del Televoto. 

Previous article
Sanremo atto II, commuove Achille Lauro con la dedica per Crans-Montana
Next article
Ucraina-Russia, Zelensky sente Trump: “Serve incontro con Putin per chiudere guerra”

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Come vivere più a lungo? Il test del sangue svela la longevità

(Adnkronos) - "Avrò una lunga vita oppure no?". È la domanda 'clou' che potrebbe balenare nella mente di chiunque con il passare degli anni,...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Iran-Usa, oggi nuovi negoziati. Trump vuole accordo ‘eterno’

(Adnkronos) - Stati Uniti e Iran tornano al tavolo per un nuovo round di negoziati: al centro dei colloqui, il programma nucleare di Teheran....
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ucraina-Russia, Zelensky sente Trump: “Serve incontro con Putin per chiudere guerra”

(Adnkronos) - "E' il momento dell'incontro tra i leader". Volodymyr Zelensky 'chiama' Vladimir Putin per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia, in...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sanremo, Achille Lauro candido e Levante regale: le pagelle ai look della seconda serata

(Adnkronos) - Pronti? Si parte. La seconda serata di Sanremo è una passerella schizofrenica dove l’eleganza convive con l’improvvisazione: alcuni look sono perfetti per...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.