venerdì, 27 Febbraio , 26

Svolta meteo, perturbazione atlantica in arrivo: tornano deboli piogge

(Adnkronos) - Tracce di maltempo in arrivo in...

Iran-Usa, accordo lontano su nucleare: le condizioni di Trump, lo scenario

(Adnkronos) - Progressi parziali, distanze notevoli e accordo...

Sanremo, Pausini cigno nero e Irina odalisca: le pagelle ai look della terza serata

(Adnkronos) - Buona la terza? Chissà. La serata...

Arisa offre tranquillanti a Carlo Conti… ma è FantaSanremo

(Adnkronos) - "Sei agitato? Se avessi bisogno di...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOSanremo, ecco la classifica della terza serata: i 5 cantanti al top...
sanremo,-ecco-la-classifica-della-terza-serata:-i-5-cantanti-al-top-per-televoto-e-radio
Sanremo, ecco la classifica della terza serata: i 5 cantanti al top per televoto e radio
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sanremo, ecco la classifica della terza serata: i 5 cantanti al top per televoto e radio

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

(Adnkronos) – Arisa, Sayf, Luchè, Serena Brancale e Sal Da Vinci. Sono i primi cinque classificati della terza serata di Sanremo 2026 che ha visto esibirsi i restanti 15 Big, dopo i primi 15 della serata di ieri. La classifica provvisoria della serata è stata determinata dal voto congiunto della Giuria delle Radio e del Televoto. La classifica provvisoria risultante ha svelato la Top 5 di serata in ordine casuale. 

Stasera si sono esibiti: Arisa, Eddie Brock, Francesco Renga, Leo Gassmann, Luché, Malika Ayane, Mara Sattei, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Raf, Sayf, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Serena Brancale, Tredici Pietro.  

Ieri sera era toccato a: Bambole di Pezza, Chiello, Dargen D’Amico, Ditonellapiaga, Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Ermal, Fedez e Masini, Fulminacci, J Ax, Lda e Aka Seven, Levante, Nayt, Patty Pravo e Tommaso Paradiso. E in Top 5 erano entrati Tommaso Paradiso, Lda & Aka 7Even, Nayt, Fedez & Masini, Ermal Meta. 

Previous article
Sanremo, Pausini cigno nero e Irina odalisca: le pagelle ai look della terza serata
Next article
Iran-Usa, accordo lontano su nucleare: le condizioni di Trump, lo scenario

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Svolta meteo, perturbazione atlantica in arrivo: tornano deboli piogge

(Adnkronos) - Tracce di maltempo in arrivo in Italia, con lo stop all'anticipo di primavera che caratterizza il quadro meteo negli ultimi giorni di...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Iran-Usa, accordo lontano su nucleare: le condizioni di Trump, lo scenario

(Adnkronos) - Progressi parziali, distanze notevoli e accordo lontano. I colloqui tra Iran e Stati Uniti a Ginevra vanno in archivio con un bicchiere...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sanremo, Pausini cigno nero e Irina odalisca: le pagelle ai look della terza serata

(Adnkronos) - Buona la terza? Chissà. La serata numero tre di Sanremo sembra cambiare passo in modo deciso, almeno per quanto riguarda i look...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Arisa offre tranquillanti a Carlo Conti… ma è FantaSanremo

(Adnkronos) - "Sei agitato? Se avessi bisogno di tranquillanti..." La proposta, destinata a diventare meme a tempo di record, la pronuncia Arisa, entrando sul...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.