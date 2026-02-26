sanremo,-eddie-brock:-ero-a-scuola-con-fulminacci,-spero-vinca-sayf

“Il più bello e il più bravo”

Sanremo, 26 feb. (askanews) – Eddie Brock in una pausa del Festival di Sanremo, parla dei rapporti personali con i colleghi di questa edizione, soprattutto quelli della sua età, con cui ha molto in comune, anche fuori dal palco. “Andavo a scuola con Filippo Fulminacci, stesso anno sezioni diverse, avevamo le classi di fronte, lo chiamavo per andare al bagno”, racconta ad askanews.”Conosco Leo Gassman – aggiunge – poi ho conosciuto la persona che per me dovrebbe vincere questo festival cioè Sayf, il più bello di tutti e il più bravo”.