Sanremo, Eddie Brock in campo col suo team per una sfida a calcetto
Sanremo, Eddie Brock in campo col suo team per una sfida a calcetto

Come quando ha scoperto di essere tra i Big del Festival

Sanremo, 25 feb. (askanews) – Dal palco al rettangolo di gioco, Eddie Brock dopo aver calcato per la prima volta lo scenario dell’Ariston ha deciso di scendere in campo letteralmente- per tornare a giocare a pallone come quando ha scoperto di essere tra i Big del Festival. Dalle 10.30 alle 12.30 ha organizzato una partita di calcetto insieme a giornalisti e influencer dando vita a una sfida tra Team Eddie Brock e Team Corax presso l’ASD Junior Soccer Football Club, con telecronaca d’eccezione affidata a Riccardo Mancini (dazn).

