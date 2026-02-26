giovedì, 26 Febbraio , 26

Come vivere più a lungo? Il test del sangue svela la longevità

(Adnkronos) - "Avrò una lunga vita oppure no?"....

Iran-Usa, oggi nuovi negoziati. Trump vuole accordo ‘eterno’

(Adnkronos) - Stati Uniti e Iran tornano al...

Ucraina-Russia, Zelensky sente Trump: “Serve incontro con Putin per chiudere guerra”

(Adnkronos) - "E' il momento dell'incontro tra i...

Sanremo, ecco la classifica della seconda serata: i 5 cantanti al top per televoto e radio

(Adnkronos) - Tommaso Paradiso, Lda & Aka 7Even,...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOSanremo, emozione per l'omaggio ad Ornella Vanoni: la nipote canta 'Eternità'
sanremo,-emozione-per-l’omaggio-ad-ornella-vanoni:-la-nipote-canta-‘eternita’
Sanremo, emozione per l’omaggio ad Ornella Vanoni: la nipote canta ‘Eternità’
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sanremo, emozione per l’omaggio ad Ornella Vanoni: la nipote canta ‘Eternità’

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

(Adnkronos) – Il festival di Sanremo rende omaggio ad Ornella Vanoni. La nipote della cantante scomparsa a novembre, Camilla Ardenzi, è stata invitata sul palco da Carlo Conti ed ha regalato al pubblico una interpretazione del brano della Vanoni ‘Eternità’, di Bigazzi e Cavallaro, che l’artista presentò al festival nel 1970 in coppia con I Camaleonti. Momento particolarmente emozionale sul finale, quando la voce che canta diventa proprio quella di Ornella Vanoni. 

Previous article
Sanremo, Fulminacci sfida la ‘Stupida fortuna’ e passa sotto una scala
Next article
Sanremo, Achille Lauro candido e Levante regale: le pagelle ai look della seconda serata

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Come vivere più a lungo? Il test del sangue svela la longevità

(Adnkronos) - "Avrò una lunga vita oppure no?". È la domanda 'clou' che potrebbe balenare nella mente di chiunque con il passare degli anni,...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Iran-Usa, oggi nuovi negoziati. Trump vuole accordo ‘eterno’

(Adnkronos) - Stati Uniti e Iran tornano al tavolo per un nuovo round di negoziati: al centro dei colloqui, il programma nucleare di Teheran....
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ucraina-Russia, Zelensky sente Trump: “Serve incontro con Putin per chiudere guerra”

(Adnkronos) - "E' il momento dell'incontro tra i leader". Volodymyr Zelensky 'chiama' Vladimir Putin per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia, in...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sanremo, ecco la classifica della seconda serata: i 5 cantanti al top per televoto e radio

(Adnkronos) - Tommaso Paradiso, Lda & Aka 7Even, Nayt, Fedez & Masini, Ermal Meta. Sono i primi cinque classificati della seconda serata di Sanremo...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.