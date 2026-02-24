martedì, 24 Febbraio , 26

Sanremo, la gaffe ‘piccante’ di Pausini col microfono: “Mamma tutto bene…”

(Adnkronos) - Laura Pausini protagonista di una gaffe...

Ucraina-Russia, Putin ‘inventa’ la minaccia nucleare di Kiev: l’annuncio dello zar

(Adnkronos) - "L'Ucraina tenterà di usare un'arma nucleare"....

Sanremo 2026, Maria Antonietta e Colombre: chi è la nuova coppia d’autore in gara

(Adnkronos) - Maria Antonietta e Colombre, la nuova...

Sanremo 2026, Tredici Pietro chi è: gli esordi e il rapporto con papà Gianni Morandi

(Adnkronos) - Tredici Pietro è uno dei 30...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOSanremo, Ermal Meta e il nome ricamato: "E' di una bimba palestinese...
sanremo,-ermal-meta-e-il-nome-ricamato:-“e’-di-una-bimba-palestinese-morta”
Sanremo, Ermal Meta e il nome ricamato: “E’ di una bimba palestinese morta”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sanremo, Ermal Meta e il nome ricamato: “E’ di una bimba palestinese morta”

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) – “La canzone è di una bambina senza nome, potrebbe averne uno qualunque”. Ermal Meta, in gara a Sanremo 2026 con la canzone ‘Stella stellina’, nella prima serata del Festival si è presentato sul palco dell’Ariston con un dettaglio sulla camicia: il nome Amal ricamato sul colletto. A Radiodue il cantante ha fornito la spiegazione: “Ho scelto nomi di bambine palestinesi che sono morte durante quello che è accaduto e che continua a succedere. Ho fatto cucire i nomi con la mia calligrafia, ogni nome andrebbe forse scolpito. E’ un pensiero molto confuso perché mi emoziona molto”, ha detto. 

Previous article
Ritocchini col botox, 20 cammelli squalificati dal concorso di bellezza
Next article
Sanremo 2026, Malika Ayane chi è: le origini, la protesta a Sanremo, l’amore con Cremonini

POST RECENTI

Uncategorized

Sanremo, la gaffe ‘piccante’ di Pausini col microfono: “Mamma tutto bene…”

(Adnkronos) - Laura Pausini protagonista di una gaffe 'piccante' al Festival di Sanremo 2026. La cantante, in veste di co-conduttrice, stava per annunciare il...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ucraina-Russia, Putin ‘inventa’ la minaccia nucleare di Kiev: l’annuncio dello zar

(Adnkronos) - "L'Ucraina tenterà di usare un'arma nucleare". La guerra entra nel quinto anno e la Russia sposta il focus sulla minaccia atomica. Kiev,...
Uncategorized

Sanremo 2026, Maria Antonietta e Colombre: chi è la nuova coppia d’autore in gara

(Adnkronos) - Maria Antonietta e Colombre, la nuova coppia d'autore in gara al Festival di Sanremo 2026 nella categoria Big. Non un duo estemporaneo,...
Uncategorized

Sanremo 2026, Tredici Pietro chi è: gli esordi e il rapporto con papà Gianni Morandi

(Adnkronos) - Tredici Pietro è uno dei 30 concorrenti Big in gara del Festival di Sanremo 2026. Aveva già provato l’anno scorso, ma il...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.