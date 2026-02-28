sanremo,-ermal-meta:-molto-turbato-per-attacco-di-israele-a-iran

“E’ preoccupante e torbido, si rischierebbe l’escalation”

Sanremo, 28 feb. (askanews) – Ermal Meta ospite del Villaggio del Festival a Villa Ormond, nel giorno dell’attacco di Israele all’Iran ha commentato con queste parole la notizia: “Sono assolutamente molto turbato anch’io, perché quello che sta accadendo in quella parte del mondo è qualcosa di estremamente torbido, è estremamente preoccupante, ma è preoccupante sotto diversi punti di vista, perché è preoccupante quello che il regime iraniano fa al suo popolo, ma è anche preoccupante quello che fa uno Stato ad un altro. Molti analisti ci hanno detto, e io non sono uno di loro, ma molti analisti ci hanno detto nel corso di questi mesi che nel momento in cui dovesse accadere una cosa del genere, si rischierebbe l’escalation, un conflitto in vasta scala, e la cosa è spaventosa, perché poi le proporzioni di tutto questo penso che siano incalcolabili con quella che oggi è la tecnologia militare e quant’altro. Poi naturalmente questa è soltanto la parte che ci dicono”.