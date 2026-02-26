giovedì, 26 Febbraio , 26
HomeVideo NewsSanremo, Ermal Meta: paradosso oggi, scrolliamo bimbi morti e gattini
sanremo,-ermal-meta:-paradosso-oggi,-scrolliamo-bimbi-morti-e-gattini
Sanremo, Ermal Meta: paradosso oggi, scrolliamo bimbi morti e gattini
Video News

Sanremo, Ermal Meta: paradosso oggi, scrolliamo bimbi morti e gattini

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

Tutto sullo stesso piano, mio brano specchio del mondo in cui viviamo

Sanremo, 26 feb. (askanews) – “Il silenzio è il grande tema di oggi. Questa canzone parla del paradosso del mondo in cui viviamo oggi, se non ascolti il testo ti verrebbe voglia di ballare, ma se ascolti le parole ti rendi conto di quello che dice e questo sembra il mondo di oggi in cui scrollando sui telefonini vedi gattini, feste, palestra, poi c’è la guerra, bambini che muoiono, e ancora gattini…. è tutto uguale e sullo stesso piano. Io ho voluto fare una canzone specchio del mondo in cui viviamo e per il fatto che oggi fanno più rumore gli adulti dei bambini e da genitore questo mi preoccupa”. Così Ermal Meta in conferenza stampa a Sanremo, parlando della sua canzone in gara, “Stella stellina”, che parla di una bambina morta a Gaza nella guerra.

Previous article
Coppia trovata morta sul Monte Cornaccia, in Valdidentro
Next article
Il cielo stellato dell’arte e il pensiero magmatico di Bizhan Bassiri

POST RECENTI

Video News

Merz: “Buona collaborazione con Cina, torno a casa con tanti compiti”

Constatata "elevata qualità prodotti e alto standard tecnologico"Pechino, 26 feb. (askanews) - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz al termine della sua prima visita in Cina...
Video News

Sanremo, arriva la super top model Irina Shayk co-conduttrice

In bianco con abito sottoveste in pizzo, Carlo Conti la accoglieSanremo, 26 feb. (askanews) - Carlo Conti è andato ad accogliere la modella russa Irina...
Video News

A Sanremo debutta per la prima volta l’audio immersivo Rai

Cunsolo (direttore Produzione Tv) spiega l'esperienza Sanremo, 26 feb. (askanews) - Al Festival di Sanremo 2026 la Rai sperimenta un nuovo modo di vivere...
Video News

Australia, l’ex premier: monarchia anacronistica, sì alla repubblica

Il liberale Turnbull critica anche alleanza con Usa e Regno UnitoSydney (Australia), 26 feb. (askanews) - L'ex premier liberale australiano Malcolm Turnbull torna a chiedere...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.