Sanremo, Fabrizio Bosso: "Cover con Dargen e Pupo, sfida che diverte"
sanremo,-fabrizio-bosso:-“cover-con-dargen-e-pupo,-sfida-che-diverte”
Sanremo, Fabrizio Bosso: “Cover con Dargen e Pupo, sfida che diverte”
Video News

Sanremo, Fabrizio Bosso: “Cover con Dargen e Pupo, sfida che diverte”

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

“La tromba è lo strumento più simile alla voce umana”

Sanremo, 27 feb. (askanews) – Il celebre trombettista Fabrizio Bosso nella serata delle cover al Festival di Sanremo, accompagna Dargen D’Amico in un’esibizione speciale insieme a Pupo. Tre mondi e sensibilità artistiche diverse si incontreranno nella reinterpretazione del brano “Su di noi”, dando vita a una contaminazione musicale inedita e sorprendente.Ai microfoni di askanews ospite del Villaggio del Festival a Villa Ormond Bosso ha raccontato questa esperienza.”Suoneremo ‘Su di noi’, con Dargen, che ovviamente rappa, c’è un testo, Pupo che canta la sua canzone, io che ricamo sotto e a un certo punto faccio un solo di otto battute, come si usa spesso fare in queste occasioni. Però la cosa divertente è che accennerò io la melodia all’inizio, ascoltatelo perché secondo me è veramente molto interessante. Io ho accettato la sfida perché amo incrociare i mondi musicali, poi le note sono quelle, i ritmi sono quelli, poi dipende da come ci si approccia”.Fabrizio ha già accompagnato molti artisti sul palco dell’Ariston. “Si dice che la tromba sia lo strumento più vicino alla voce umana, il fatto che abbia tanti timbri, tanti colori. Come io d’altronde sono cresciuto con le voci e col jazz, ma anche col cantautorato da Tenco a Paoli. Io i primi assoli ho iniziato a farli proprio sui dischi dei cantanti e quindi penso che sia per questo che ha un suono la tromba, che si sposa bene con la voce”.Negli anni Bosso è stato capace di avvicinare il mondo del jazz anche attraverso canali nuovi. “Secondo me c’è spazio, sì. Basta trovare il modo giusto di farla arrivare. C’è anche tanta gente che ne ha bisogno e voglia di musica di qualità”.

