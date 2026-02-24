martedì, 24 Febbraio , 26

Sanremo 2026, Elettra Lamborghini chi è: esordi, l’amore con Afrojack, curiosità

(Adnkronos) - Elettra Lamborghini è una dei 30...

Sanremo 2026, Tommaso Paradiso chi è: esordi, rottura con i ‘The giornalisti’, dietrofront sul Festival

(Adnkronos) - Tommaso Paradiso è uno dei 30...

Sanremo 2026, Top & Flop della prima serata

(Adnkronos) - La prima serata di Sanremo 2025...

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 24 febbraio

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...
HomeAttualitàSanremo, Fantasanremo è live: Ditonellapiaga incassa 60 punti
sanremo,-fantasanremo-e-live:-ditonellapiaga-incassa-60-punti
Sanremo, Fantasanremo è live: Ditonellapiaga incassa 60 punti
Attualità

Sanremo, Fantasanremo è live: Ditonellapiaga incassa 60 punti

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Sanremo, 24 feb. (askanews) – Per l’edizione 2026 del Festival di Sanremo arriva il FantaSanremo live. Ditonellapiaga, prima big in gara, ha fatto già incassare i punti (60) a chi ha l’artista nella squadra.

Nell’app di FantaSanremo – che ha fatto scatenare il pubblico riscuotendo un grande successo – si può seguire in tempo reale il punteggio di ogni artista.

Non tocca il microfono per i primi 30 secondi, indumento rosso, indossa anelli: Michele Bravi totalizza 25 punti. L’artista, con il brano “Prima o poi”, si è presentato sul palco dell’Ariston elegante con un completo over, e ha riscosso gli applausi del pubblico per la sua interpretazione.

Previous article
Sanremo 2026, Can Yaman co-conduttore prima serata: chi è l’attore turco
Next article
Sanremo 2026, Arisa chi è: il primo Festival, lo sfogo ‘contro’ Amadeus, la tricotillomania

POST RECENTI

Attualità

Farnesina, Tajani e l’Arma ricordano Attanasio, Iacovacci e Milambo

Roma, 24 feb. (askanews) – "Con questa targa vogliamo onorare la memoria dell’Ambasciatore Attanasio, del Carabiniere Iacovacci e di Mustapha Milambo, insieme a tutti i...
Attualità

La grande bellezza dell’Impero, un sito racconta ‘l’Italia dei Romani’

Roma, 24 feb. (askanews) – Un sito in inglese per raccontare al mondo l’Italia ‘come l’hanno fatta i Romani’ e le straordinarie testimonianze di una...
Attualità

La prima serata del Festival di Sanremo 2026

Sanremo, 24 feb. (askanews) – Prima serata del Festival di Sanremo 2026, un Festival, condotto da Carlo Conti e Laura Pausini, definito "baudiano", nel segno...
Attualità

L.elettorale, verso tavolo di maggioranza domani per chiudere testo

Roma, 24 feb. (askanews) – Non è ancora detto che possa essere quella decisiva. Di certo, è quello che spera Fratelli d’Italia. Per domani sarebbe...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.