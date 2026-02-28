sabato, 28 Febbraio , 26
Sanremo, Fedez: Masini mi calma parlandomi di calcio prima di entrare
Sanremo, Fedez: Masini mi calma parlandomi di calcio prima di entrare

“Riscaldamento vocale per la prima serata è stato: ‘Forza Viola!'”

Sanremo, 28 feb. (askanews) – “Io sono rimasto scioccato della calma serafica di Marco dietro le quinte e per osmosi è riuscito a infonderla anche a me, io ho sempre percepito il peso di questo palco, questa è la mia terza volta e sono contento di come sono riuscito sempre di più a godermelo e a non subirlo”.Così Fedez in conferenza stampa a Sanremo raccontando la sua esperienza al Festival con marco Masini.”Marco ha una tecnica per cercare di stemperare la situazione che ha fatto breccia su di me: mi ha parlato di calcio, io sono diventato esperto di Fiorentina, mi parla solo di quella, il riscaldamento vocale per la prima serata è stato: “Forza Viola!”.

