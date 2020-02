SANREMO, FIORELLO SI VESTE DA PRETE E LAURO SI DENUDA

“Buonasera fratelli, buonasera sorelle. In questo mondo c’è bisogno di pace. Scambiatevi un segno di pace. Questo è il Festival delle polemiche, c’era bisogno di un po’ di pace». È un Rosario Fiorello in abito talare ad aprire il Festival di Sanremo 2020. “Santo Padre non disdica il canone, non mi scomunichi… Questo è un abito di scena, quello originale di Don Matteo, uno dei pochi Matteo che funzionano in Italia», preciserà poco dopo. “Uno che da solo fa il 35%, con me si può arrivare al 40%». Un abito che, nelle irriverenti intenzioni di Fiorello, dovrebbe portare fortuna a questo 2020 “cominciato tra le disgrazie: l’Australia ha preso fuoco,

