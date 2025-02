Sanremo, Francesco Gabbani: come autore ho raggiunto il Nirvana con Mina

“Per me Sanremo è un posto felice, nuova fase del mio percorso”

Sanremo, 12 feb. (askanews) – “Per me Sanremo è un posto felice, il mio approccio è sull’onda della serenità, torno con una canzone che mi ha fatto decidere di tornare al Festival. Rappresenta l’approccio di ricerca che ho in questo momento sulla vita. Credo in un approccio di accettazione”. Francesco Gabbani torna al Festival di Sanremo con “Viva la vita”, un brano che segna un nuovo capitolo del suo percorso. E’ la quarta volta all’Ariston dopo aver vinto nel 2016 con “Amen” nella sezione nuove proposte e nel 2017 con “Occidentali’s Karma” e dopo essersi posizionato secondo nel 2020 con “Viceversa”.

Cantautore, da 10 anni è anche autore per altri artisti e dice: “Ho scritto per il grande Adriano Celentano, per la straordinaria Ornella Vanoni e con Mina ho raggiunto il Nirvana degli autori” ha raccontato in conferenza stampa dicendo che però non ha avuto nessun contatto diretto con la tigre di Cremona ma averla contattata attraverso il figlio Massimiliano Pani. “Lancio un appello, Mina Mazzini se vuoi chiamami”.

Francesco Gabbani ha infine rivendicato la soddisfazione di essere un cantautore.

“Viva la vita” farà parte del suo atteso sesto album in studio, che si intitolerà “Dalla tua parte” e sarà disponibile dal 21 febbraio 2025 per BMG. L’album riflette una ricerca intima, in cui il cantautore cerca di leggere la vita all’interno degli incastri della quotidianità e degli atteggiamenti che adottiamo verso il nostro vissuto. “Dalla tua parte”, verrà pubblicato da BMG in digitale e nei seguenti formati: Vinile colorato (Edizione limitata e numerata), CD Maxi autografato (Edizione limitata e numerata), CD Maxi (Edizione limitata e numerata) e CD standard.

Nella serata delle cover, Francesco Gabbani duetterà con Francesco Tricarico in “Io sono Francesco”.