Sanremo Fuori Palco – 1 marzo

Il punto della giornata sul Festival

Sanremo, 1 mar. (askanews) – Si chiude la 76esima edizione del Festival di Sanremo. A trionfare Sal Da Vinci con “Per sempre sì”. Sul palco dell’Ariston, il cantante ha dedicato la vittoria alla sua famiglia e a Napoli. Una vittoria ha detto di tutti quelli che come lui non si arrendono.”Questa credo che sia la vittoria di tutte quelle persone che come me hanno perseverato nei sogni, alcuni realizzati, alcuni meno ma comunque sempre sogni sono stati. Questa è la vittoria della gente, di tutti quelli che nella vita nonostante le avversità non mollano mai i propri sogni, nonostante le salite ripide, nonostante le avversità, i fallimenti, le delusioni”, ha detto ad askanews.Secondo posto per il Sayf, terzo per Ditonellapiaga. E se Sal Da Vinci ha già accettato di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2026, il rapper italo-tunisino, il cui brano “Tu mi piaci tanto”, è già un tormentone, in caso di vittoria, ha detto, avrebbe portato il suo messaggio su quel palco:”Non ci tenevo particolarmente ma ci sarei andato per mandare poi un messaggio quello di unione, di fratellanza, ma veramente sentito. Dobbiamo ricordarci che siamo persone, siamo uguali, non siamo gli ordini, non siamo le guerre che ci vengono imposte”, ha detto.Cala il sipario sull’ultima edizione targata Carlo Conti e già si lavora per il 2027 con il nuovo direttore artistico Stefano De Martino.