mercoledì, 25 Febbraio , 26
HomeVideo NewsSanremo Fuori Palco - 25 febbraio
sanremo-fuori-palco-–-25-febbraio
Sanremo Fuori Palco – 25 febbraio
Video News

Sanremo Fuori Palco – 25 febbraio

Redazione-web
By Redazione-web

-

4
0

Il punto della giornata sul Festival

Sanremo, 25 feb. (askanews) – Seconda giornata del Festival di Sanremo. Dopo Can Yaman, stasera sul palco ad affiancare Carlo Conti e Laura Pausini ci sono Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo.A tenere banco sono soprattutto gli ascolti: 9 milioni e 600mila i telespettatori, pari al 58% di share, che nella media, hanno seguito la prima serata di questa 76esima edizione. Lo scorso anno furono 12 milioni e 630mila, 65,3% lo share. Carlo Conti ha detto che si aspettava un po’ peggio: “Non ho battuto me stesso ma ho lo stesso sorriso, sono contento, rimane un risultato altissimo, il Festival sta bene”.Achille Lauro e Lillo hanno scherzato sulle possibili sorprese sul palco: “Qui c’è solo un generale, noi seguiamo Carlo. Traspare il suo lato umano, l’autenticità, di certo non gli farò sgambetti sul palco”. “Sono felice di avere a fianco uno come Carlo, è una grande spalla, per chi cerca di intrattenere, e in senso positivo”.Protagonista della seconda serata ancora la musica, con 15 big in gara. Tra loro J-Ax che così ha spiegato il suo brano: “40, 60 anni di colonizzazione musicale degli americani, anche le loro cose ormai sono nostre. Io sono partito dal rap, che era esattamente questo, 30 anni fa mi dicevano ‘cosa fai queste americanate’? E oggi è totalmente parte della nostra cultura. Quindi ho voluto semplicemente fare la parodia di una convention repubblicana”, ha ironizzato.

Previous article
Israele, aerei dell’aeronautica militare Usa all’aeroporto Ben Gurion
Next article
Francia, secondo sì dell’Assemblea nazionale su suicidio assistito

POST RECENTI

Video News

Cisgiordania, una delegazione Ue visita villaggio dopo un attacco

Il blitz notturno dei coloni, incendiano auto e caseMilano, 25 feb. (askanews) - Una delegazione dell'Unione Europea ha visitato il villaggio di Susya, a sud...
Video News

UE e Gb firmano un accordo di cooperazione in materia di concorrenza

Ribera: "Dalla Brexit primo quadro chiaro e trasparente"Milano, 25 feb. (askanews) - La Commissaria europea per la Concorrenza, Teresa Ribera, e il Segretario di Stato...
Video News

Infantino: Coppa del Mondo in Messico, tutto andrà alla grande

Presidente della Fifa dopo l'ondata di violenza per morte boss drogaBarranquilla, 25 feb. (askanews) - Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha espresso piena fiducia...
Video News

I semi, la poesia e la cura: la Biennale (in assenza) di Koyo Kouoh

Buttafuoco: una completezza dell'incompleto, cosa apre nuove visioniVenezia, 25 feb. (askanews) - La 61esima Biennale d'arte di Venezia sarà la Biennale pensata e progettata da...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.