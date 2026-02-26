giovedì, 26 Febbraio , 26

Sanremo Fuori Palco – 26 febbraio
Sanremo Fuori Palco – 26 febbraio

Il punto della giornata sul Festival

Sanremo, 26 feb. (askanews) – Terza serata al Festival di Sanremo 2026. Tocca alla modella russa Irina Shayk il ruolo di co-conduttrice accanto a Carlo Conti e a Laura Pausini. A chi gli chiedeva un commento, viste le sue origini, sulla pace, tema che sarà portato sul palco in questa serata, la top model ha detto:”Non faccio nessun commento politico, perché sono qui per celebrare l’amore, la musica e lo stare insieme”.Carlo Conti, parlando degli ascolti, che hanno visto una lieve crescita di share ma una perdita di 3 milioni di spettatori rispetto alla stessa serata del 2025, ha detto che non se lo aspettava e ha dato il merito della crescita alla scelta di tanti ingredienti diversi, tra Achille Lauro, Lillo, Pilar Fogliati.”Se il dato fosse sceso mi sarei preso la colpa, in questo caso il merito non è del direttore artistico”, ha detto Conti.E alla polemica sulle poche donne in gara tra i 30 big ha risposto: “Io scelgo le canzoni, indipendentemente da chi le canta” e ancora: “Evidentemente è un momento discografico in cui la produzione maschile è superiore a quella femminile”. Intanto al Villaggio del Festival a Villa Ormond è arrivata Cristina D’Avena, idolo dei bambini e non solo, in attesa di duettare sul palco con le Bambole di pezza.”Intanto spero di rubare tanti sorrisi perché io credo che in questo momento storico abbiamo veramente bisogno di leggerezza abbiamo bisogno di sorridere di divertirci di cantare e di far uscire proprio la felicità”. Mentre Raf, tra i big in gara, ha parlato del suo brano “Ora e per sempre”, dedicato a sua moglie.

