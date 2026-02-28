Sanremo Fuori Palco – 28 febbraio

Il punto della giornata sul Festival

Sanremo, 28 feb. (askanews) – Serata finale al Festival di Sanremo. Sul palco Giorgia Cardinaletti e Nino Frassica come co-conduttori, insieme a Laura Pausini, e c’è attesa per il vincitore di questa edizione. Lo dice anche Carlo Conti: “Divertiamoci in quest’ultima serata, sono molto curioso, credo che questo Festival sia apertissimo come non mai”.Cresce anche l’attesa sul nome del prossimo direttore artistico. Conti ha ribadito più volte che questo era il suo ultimo Festival ma ha promesso un annuncio durante la serata, dicendo fra le righe che “potrebbe anche ritornare”.Diversi i favoriti. Tra questi anche la coppia Fedez-Masini, che si sono detti soddisfatti dell’esperienza finora e del sodalizio artistico. “Io sono rimasto scioccato della calma serafica di Marco dietro le quinte, per osmosi è riuscito a infonderla anche a me, io ho sempre percepito il peso di questo palco, questa è la mia terza volta e sono contento di come sono riuscito sempre di più a godermi il palco e a non subirlo”.Mentre il mondo guarda con apprensione all’attacco all’Iran, al Villaggio del Festival Ermal Meta dice: “E’ preoccupante sotto diversi punti di vista, perché è preoccupante quello che il regime iraniano fa al suo popolo, ma è anche preoccupante quello che fa uno Stato ad un altro. Molti analisti ci hanno detto, e io non sono uno di loro, ma molti analisti ci hanno detto nel corso di questi mesi che nel momento in cui dovesse accadere una cosa del genere, si rischierebbe l’escalation, un conflitto in vasta scala, e la cosa è spaventosa, perché poi le proporzioni di tutto questo penso che siano incalcolabili”. Tra poche ore il verdetto finale.