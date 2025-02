Sanremo, Gaia: sul palco dell’Ariston si fa la storia

“Chiamo io, chiami tu” parla di indecisione

Milano, 11 feb. (askanews) – Gaia è in gara al 75° Festival di Sanremo con il brano “Chiamo io chiami tu”. “Chiamo io chiami tu” esplora quel limbo d’indecisione che ci blocca, quei dubbi che ci allontanano dal nostro istinto più profondo e primordiale. È una canzone molto leggera e ballabile ma con un sottotesto che, se ascoltata con attenzione, si coglie facilmente. “Sono molto felice del risultato e sono felice di portarla sul palco di Sanremo. È un brano che parla dell’indecisione da cui vorrei uscire oggettivamente, quindi spero che sia anche un mantra positivo per questo festival”, ha detto.Per la serata delle cover, Gaia ha scelto di duettare con Toquinho nel brano “La voglia, la pazzia” di Ornella Vanoni. Per lei il festival significa momenti epici e storia della musica.”Sanremo è iniziato a viverlo con un affetto soprattutto negli ultimi anni da quando ho visto che comunque la kermesse iniziava ad avere anche dei nomi della mia generazione – ha detto – mi sono iniziata a sentire molto più rappresentata, ci sono ovviamente dei momenti epici del festival che porto nel cuore credo che sia Giorgia che Elisa abbiano marcato quel palco con delle performance incredibili, anche il mio cuore. Il festival è un palco che fa la storia”.”Rosa dei venti è il titolo del nuovo progetto discografico di Gaia in uscita il 21 marzo 2025 per Columbia Records/Sony Music Italy, disponibile in preorder, ma Gaia ha svelato anche il suo comeback dal vivo con uno speciale concerto evento, prodotto da Vivo Concerti, mercoledì 7 maggio 2025 al Fabrique di Milano.