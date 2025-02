Sanremo, Gasparri attacca: “Conti minimizza, al festival personaggi nefasti”

ROMA – “Carlo Conti minimizza sulle presenze di personaggi nefasti al festival di Sanremo. Ha già dovuto incassare una bocciatura per la vicenda di tale Emis Killa. Probabilmente tra una lampada abbronzante e l’altra non ha avuto il tempo per leggere il codice penale. Avrebbe imparato quali sono i reati in questo Paese”. Maurizio Gasparri punta ancora il dito contro Carlo Conti. Il presidente dei senatori di Forza Italia, aveva già tirato in ballo il conduttore, lo scorso dicembre, commentando durante il programma ‘La Zanzara’, la scelta del conduttore di portare Tony Effe sul palco dell’Ariston: “Se la Rai si inginocchia a un personaggio del genere, va fuori Carlo Conti. Questo signore non può andare a Sanremo sennò ne rispondono i vertici Rai e Carlo Conti”.

