Sanremo giovani, oggi il secondo appuntamento: chi sono i cantanti in gara

(Adnkronos) – Stasera, martedì 18 novembre, torna ‘Sanremo giovani’, con la conduzione di Gianluca Gazzoli.  

Nella Sala A di Via Asiago a Roma si sfideranno Amsi, Angelica Bove, Disco Club Paradiso, Lea Gavino, Nicolò Filippucci e Soap.  

A giudicare i cantanti la Commissione musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia – insieme ai “giurati fuori onda” Carlo Conti (direttore artistico del Festival di Sanremo) e Claudio Fasulo – Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time. 

Ogni martedì, fino al 2 dicembre, si svolgeranno 4 elimintarorie, in cui si sfideranno 3 coppie di artisti. Poi il 9 dicembre si terrà la semifinale a 12, sempre con il meccanismo della sfida diretta. 

I 6 selezionati approderanno al Teatro del Casinò il 14 dicembre per la finalissima ‘Sarà Sanremo’, quando i due artisti prescelti staccheranno il biglietto per il Festival 2026, insieme ai due giovani provenienti da Area Sanremo, votati dalla medesima Commissione Musicale capitanata da Carlo Conti. 

Il secondo appuntamento con ‘Sanremo giovani’ sarà trasmesso in seconda serata su Rai 2 e RaiPlay, con la conduzione del podcaster e conduttore radiofonico Gianluca Gazzoli, e su Rai Radio2, con la conduzione di Julian Borghesan, Manila Nazzaro e Giorgiana Cristalli. 

