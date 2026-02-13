venerdì, 13 Febbraio , 26

Van Der Beek, la famiglia è sul lastrico: Hollywood raccoglie oltre 2 milioni di dollari

(Adnkronos) - La solidarietà di Hollywood non si...

Bullismo, Minetti: “Sicurezza digitale parte dai genitori”

(Adnkronos) - “La sicurezza digitale parte da noi...

Iran, stratega della sicurezza in video: “Uccidere manifestanti per purificare il Paese”

(Adnkronos) - L'uccisione di decine di migliaia di...

Conti, Pausini e i Big di Sanremo ricevuti al Quirinale: “Mattarella riconosce il valore della musica”

(Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,...
sanremo,-gli-artisti-in-gara-al-festival-arrivano-al-quirinale
Sanremo, gli artisti in gara al Festival arrivano al Quirinale

Sanremo, gli artisti in gara al Festival arrivano al Quirinale

Video NewsSanremo, gli artisti in gara al Festival arrivano al Quirinale
Redazione-web
Di Redazione-web

Incontro con il Presidente Mattarella. Presenti Conti e Pausini

Roma, 13 feb. (askanews) – Uno dopo l’altro arrivano al Quirinale i cantanti in gara al Festival di Sanremo, per essere ricevuti da Sergio Mattarella, che dopo essere stato il primo presidente della Repubblica a partecipare al Festival di Sanremo nel 2023, ha deciso di incontrare al Colle cantanti e conduttori.Per Carlo Conti, Laura Pausini e i Big in gara è dunque un incontro storico, e per questo hanno tutti scelto un look sobrio, preferendo generalmente tinte scure, mentre alcune tra cui la stessa Pausini ed Elettra Lamborghini hanno scelto di vestire con toni chiari.”È una gioia immensa, un grande onore e una grande emozione”, ha aveva detto Carlo Conti con un video su Instagram annunciando l’evento.L’arrivo è stato salutato da numerosi fan che invocavano i loro beniamini.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.