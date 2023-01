Sanremo, il mago del Papa Heldin al Festival della Canzone Cristiana

Uno dei maghi più amati d’Italia

Roma, 16 gen. (askanews) – Heldin, definito “il mago del Papa”, sarà ospite della seconda edizione del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2023, che si terrà dal 9 all’11 febbraio 2023, in concomitanza con il Festival della Canzone Italiana. Heldin è uno dei maghi più amati d’Italia per la sua bravura nel campo dell’arte dell’illusionismo.

Salentino d’origine e romano di adozione, già dall’età di 6 anni manifestò la sfrenata passione per la prestidigitazione e, nel 1982, a 10 anni, calcó per la prima volta il palcoscenico, dando vita alla sua carriera artistica con il nome d’arte Heldin. Prestigiatore e illusionista nel contempo, ha girato l’Europa con il suo magic show dal titolo “The art of illusion”, calcando il palcoscenico di navi da crociera, di teatri, di casinò e di studi televisivi.

Il suo debutto in TV è avvenuto nel 1995 nella trasmissione “Carramba che Sorpresa” condotta da Raffaella Carrà. Ha partecipato a diverse trasmissioni televisive, tra cui Uno Mattina, il Festival di Sanremo, Maurizio Costanzo Show e, in occasione della maratona televisiva Telethon, si è impegnato a favore della ricerca contro il cancro. Ha ricevuto il Leone d’Oro al Festival del Cinema di Venezia per la comunicazione attraverso la magia.

L’illusionista Heldin, all’anagrafe Egidio Russo, ha avuto l’onore di esibirsi davanti a Sua Santità Papa Francesco, il quale ha visto levitare il tavolino davanti a lui. La notizia fece scalpore a tal punto che il giornalista Francesco Giorgino ne diede notizia nel corso del TG1. Da allora Heldin viene definito il “Mago del Papa”. L’esperienza vissuta con Papa Francesco è diventata un libro intitolato “Sorridere e giocare fa bene al cuore, tutto quello che è avvenuto a 30 cm dal Papa”.

continua a leggere sul sito di riferimento