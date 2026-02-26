giovedì, 26 Febbraio , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOSanremo, il referendum sulla giustizia al Festival: "Andate a votare"
sanremo,-il-referendum-sulla-giustizia-al-festival:-“andate-a-votare”
Sanremo, il referendum sulla giustizia al Festival: “Andate a votare”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sanremo, il referendum sulla giustizia al Festival: “Andate a votare”

Redazione-web
By Redazione-web

-

5
0

(Adnkronos) –
Sì o no? Il referendum per la riforma sulla giustizia sbarca a Sanremo 2026 e i cantanti, almeno qualcuno, risponde alle domande sul voto del 22-23 marzo. “Andrò a votare, come sempre, invito sempre tutti ad andare a votare e penso che ci siano dei motivi per cui politica e magistratura debbano restare separate”, dice Malika Ayane, in gara al Festival con la canzone ‘Animali notturni’. La risposta dell’artista, sollecitata dai giornalisti in conferenza stampa, sembra orientata al No. 

Opposta la posizione di Fausto Leali, che nella seconda serata del Festival è stato premiato per i 60 anni di una straordinaria carriera. Il cantante voterà sì, come ha detto al giornalista Paolo Giordano in un’intervista a ‘Il Giornale’ sottolineando che lo farà “per cambiare le cose che non vanno”. Il cantante più black della musica italiana si dice “favorevole alla riforma Nordio”.  

 

Previous article
Papalia (Ucbm): “Servizio e presenza cuore della vita accademica”
Next article
Sanremo, flash mob Sal da Vinci con novelli sposi: “Per me sempre sì”

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Pusher ucciso a Rogoredo, la lettera di Cinturrino: “Ho avuto paura, pagherò per il mio errore”

(Adnkronos) - "Salve, vorrei scusarmi con tutti per quello che è successo". Questa la lettera scritta da Carmelo Cinturrino, il poliziotto indagato per l’omicidio...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Dkc a Key 2026, una visione integrata per transizione energetica

(Adnkronos) - La partecipazione a Key - The Energy Transition Expo (padiglione A3, stand 300) avrà per il Gruppo Dkc l’obiettivo di trasmettere in...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sanremo, scaletta della terza serata: ordine dei cantanti di oggi

(Adnkronos) - Maria Antonietta & Colombre sono i primi cantanti a esibirsi oggi 26 febbraio nella terza serata del Festival di Sanremo 2026. L'ultimo...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Pagamenti, Dalla Sega (presidente Bancomat): “Avviare collaborazione attori sistema su tema digitale”

(Adnkronos) - "L’Unione europea è ormai di fronte a un bivio: accelerare nella costruzione di un sistema economico realmente integrato sotto ogni punto di...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.