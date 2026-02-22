sanremo,-inaugurazione-show-del-villaggio-del-festival-2026-a-villa-ormond

Un grande contenitore vivo e colorato; la casa della Gen Z

Sanremo, 22 feb. (askanews) – Non un taglio del nastro formale, ma una vera festa. Il Villaggio del Festival 2026 è stato inaugurato a Villa Ormond a Sanremo con uno spettacolo collettivo sulle note della sigla ufficiale di Gianluca Amoruso. Il Villaggio del Festival vuole essere la casa della Gen Z, uno spazio di incontro, di esibizione e di partecipazione.”Questa non è soltanto un’inaugurazione, è l’inizio di una settimana che vogliamo dedicare alla musica, ai giovani – ha dichiarato il direttore Giuseppe Grande -. ci fa piacere vedere il piazzale gremito. Il Villaggio nasce per creare occasioni, dare spazio ai talenti, costruire entusiasmo e partecipazione: regaleremo musica, gioia e sorrisi”.Durante la cerimonia è stato proiettato un video di saluto e ringraziamento del Ministro per le Riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati:”Il Villaggio del Festival è uno spazio vivo, aperto e inclusivo. Valorizza musica, cultura, moda e racconta il meglio del nostro patrimonio storico e artistico. Il palco di Villa Ormond è la cornice perfetta per vivere il Festival in modo nuovo, aperto e vicino alle persone”.Ma martedì a sabato, tutti i giorni a partire dalle 14, il piazzale si animerà con artisti, ospiti famosi ed emergenti in momenti di spettacolo aperti al pubblico per vivere il Festival anche fuori dall’Ariston.”Il Villaggio del Festival è per noi un avvenimento molto importante, ricco di emozioni, entusiasmo e giovani. Siamo contenti che faccia parte delle manifestazioni più importanti legate al Festival” aggiunge Alessandro Sindoni Assessore al Turismo di Sanremo.Per il terzo anno la Regione Marche è partner dell’evento di Villa Ormond. “Il Villaggio del Festival dimostra come grandi eventi culturali possano diventare motore di sviluppo e opportunità per i territori. Creare connessioni tra istituzioni, imprese e giovani significa investire nel futuro. Questo progetto unisce energia, creatività e visione, valorizzando non solo Sanremo ma l’intero sistema Paese.” conclude Gino Sabatini vicepresidente di Unioncamere e presidente della Camera di Commercio delle Marche,Un grande contenitore vivo, colorato e partecipato, che mette al centro le persone e, soprattutto, i giovani con tanta musica.