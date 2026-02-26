sanremo,-irina-shayk:-da-mina-a-pausini,-cresciuta-con-musica-italiana

“Mia madre grande fan di Celentano”

Sanremo, 26 feb. (askanews) – “Mia mamma era una grande fan di Adriana Celentano e naturalmente di Laura Pausini, Mina… Potrei continuare all’infinito Penso che la musica italiana sia molto emozionante e drammatica. È tutta una questione d’amore, è come se lo sentissi attraverso tutto ciò che dicono i testi. Quindi sono davvero felice di essere qui, di essere inclusa in questo momento storico, perché Sanremo è sicuramente parte del DNA dell’Italia”. Lo ha detto la super top model russa Irina Shayk, che sarà in veste di co-conduttrice, al Festival di Sanremo