Sanremo, Iva Zanicchi a StudioNews: tornare all’Ariston è meraviglioso

Collegamento con il salotto giornalistico condotto da Patrizia Barsotti

Sanremo, 13 feb. (askanews) – Iva Zanicchi, una delle icone della musica italiana, ha regalato emozioni ai suoi fan durante un esclusivo collegamento nel salotto giornalistico StudioNews ideato e condotto dalla giornalista Patrizia Barsotti e realizzato in collaborazione con l’agenzia stampa AskaNews e il network CiaoUSA.Tv, in diretta da CasaSanremo Bazr.

Durante l’intervista concessa dall’inviata di AskaNews Serena Sartini, che anticipa l’atteso premio alla carriera che l’artista riceverà questa sera sul palco dell’Ariston, Iva Zanicchi ha condiviso la sua gioia per il traguardo raggiunto. “Una grande emozione. Sorpresa? Si, ma era ora!” ha dichiarato scherzando l’artista, con un sorriso che ha trasmesso comunque tutta la sua gratitudine per il riconoscimento ricevuto. “Tornare su quel palco è davvero meraviglioso e questa sera renderò omaggio alle tre canzoni che mi hanno portato alla vittoria. ‘Zingara’ non può certanente mancare!” ha aggiunto, con quell’entusiasmo che solo lei sa trasmettere.

Iva Zanicchi, che ha fatto certamente la storia del Festival di Sanremo con la sua straordinaria carriera, ha ricordato l’importanza di quel palco e delle canzoni che l’hanno consacrata come una delle voci più amate del panorama musicale italiano. “Zingara” è il brano simbolo della vittoria al Festival nel 1969 e la sua presenza sul palco dell’Ariston questa sera rappresenta un atto di omaggio a quei momenti che hanno segnato la sua carriera.

Il collegamento di oggi realizzato in diretta dal programma StudioNews, si inserisce nell’ambito delle iniziative di CasaSanremo Bazr e della collaborazione con AskaNews, continua a portare il Festival di Sanremo oltre i confini nazionali, tramite il network CiaoUSA.Tv offrendo agli italiani all’estero la possibilità di vivere da vicino le emozioni più grandi del Festival.