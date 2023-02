Sanremo, Kekko dei Modà: pensavo non sarei più tornato sul palco

“Ma poi ci siamo sentiti a nostro agio”

Sanremo, 9 feb. (askanews) – I Modà sono tornati sul palco del Teatro Ariston con l’inedita “Lasciami”, brano scritto da Kekko Silvestre. “Eravamo tutti molto tesi, questo palco mi mette ansia, ma poi ci siamo sentiti a nostro agio ed è andato tutto bene, sono abbastanza soddisfatto” racconta Kekko Silvestre.

“Prima di salire sul palco, mi è ripassato davanti agli occhi il momento bruttissimo di quando non riuscivo neanche ad alzarmi dal letto e avevo pensato che non sarei più tornato sul palco, ma ce l’ho fatta e questo Sanremo sarà un punto di svolta nella vita e nella nostra carriera. Ero terrorizzato, non dormivo la notte, sognavo di fare scena muta ma poi mi sono sentito a mio agio, essere qua è una vittoria”, che nel suo brano affronta proprio il tema della depressione.

“Il fatto di parlare di depressione spero aiuti le persone a vincere le paure, la vergogna e il giudizio della gente come ho cercato di fare io. Io avevo un desiderio dei perfezione, ma ho capito che non posso piacere a tutti. Sono diverse le cose che ti portano ad ammalarti, il mio psichiatra mi diceva: prendi gli psicofarmaci, perchè in questo momento sei malato e ti devi curare, io sono l’esempio del fatto che si può tornare a vivere dopo la depressione” ha spiegato Kekko.

Per quanto riguarda la serata della cover, i Modà sono felici della collaborazione con le Vibrazioni che definiscono il primo gruppo rock arrivato a Sanremo e cui tutti devono qualcosa. “Con Francesco delle Vibrazioni che ci accompagnano nella serata delle cover ci siamo detti: Abbiamo sbagliato come band a farci la guerra per anni, abbiamo lasciato che i rapper facessero gruppo tra di loro, ma c’è sempre tempo per rifarsi”. Eseguiranno insieme una inedita versione orchestrale di “Vieni da me” diretti dal Maestro Adriano Pennino.

Il 27 marzo prenderà il via, inoltre, il primo tour dei Modà nei principali teatri italiani accompagnati per la prima volta da un’orchestra.

Alle prime date già annunciate si aggiungono oggi nuovi appuntamenti che portano a 30 il numero di concerti programmati a partire dal 27 marzo a Roma fino ad arrivare al 30 maggio a Bologna 6 concerti al Teatro degli Arcimboldi di Milano, 5 date al Teatro Colosseo di Torino, 3 appuntamenti nella capitale, 3 date a Firenze, 3 date a Bologna, 3 date a Bari, 2 date a Brescia, 2 a Napoli e tante altre.

