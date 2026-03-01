domenica, 1 Marzo , 26

“Khamenei, vai all’inferno”: il messaggio della giornalista in Australia

(Adnkronos) - Rita Panahi, giornalista di origine iraniana...

FantaSanremo, LDA e Aka7even trionfano: la classifica finale

(Adnkronos) - LDA e Aka 7even hanno vinto...

Referendum giustizia, pm Di Matteo: “D’accordo con Gratteri, mafiosi e grandi criminali voteranno Sì”

(Adnkronos) - "Sono perfettamente d'accordo con Nicola Gratteri....

‘Ecco qual è l’endgame di Israele e Usa’. L’analisi dell’esperto israeliano

(Adnkronos) - Mentre la campagna militare congiunta di...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOSanremo, la battuta di Conti alla moglie scatena polemiche. E lui replica:...
sanremo,-la-battuta-di-conti-alla-moglie-scatena-polemiche.-e-lui-replica:-“ha-riso-con-me”
Sanremo, la battuta di Conti alla moglie scatena polemiche. E lui replica: “Ha riso con me”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sanremo, la battuta di Conti alla moglie scatena polemiche. E lui replica: “Ha riso con me”

Redazione-web
By Redazione-web

-

5
0

(Adnkronos) –
Carlo Conti mette la parola fine sull’ultima polemica di Sanremo 2026. Oggi, domenica 1 marzo, il conduttore ha risposto a chi lo criticava per aver ‘impedito’ alla moglie Francesca Vaccaro di vestirsi come una delle ballerine che hanno animato la finale del festival che ha incoronato Sal Da Vinci davanti a Sayf e Ditonellapiaga. 

Dopo l’esibizione di Samurai Jay, in cui sul palco dell’Ariston si sono esibite diverse ballerine, Conti è sceso in platea, dove in prima fila era presente la moglie e si è lasciato andare a una battuta giudicata di cattivo gusto: “Senti, mogliettina mia, siccome so che ti piacciono i jeans, quel modello che aveva la signorina, non lo comprare, va bene? Grazie. È pura gelosia!”, aveva detto Conti ridendo. 

Sul web si sono scatenate le polemiche e così oggi il conduttore ha deciso di chiudere ogni discorso. Conti ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram ufficiale, postando la foto della ballerina in questione con la didascalia: “Ps. Mia moglie ha capito di quali jeans parlavo ed ha riso con me”, il tutto accompagnato dall’hashtag leggerezza. 

 

Previous article
Continuano i raid di Usa e Israele sull’Iran. Trump: “I nuovi leader vogliono parlare, io ho accettato”
Next article
Iran, 200 studenti e i loro tutor bloccati a Dubai. La Farnesina segue il caso

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

“Khamenei, vai all’inferno”: il messaggio della giornalista in Australia

(Adnkronos) - Rita Panahi, giornalista di origine iraniana e volto di Sky News Australia, non esita a mostrare la sua soddisfazione per la morte...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

FantaSanremo, LDA e Aka7even trionfano: la classifica finale

(Adnkronos) - LDA e Aka 7even hanno vinto il FantaSanremo, il fantasy game dedicato al Festival di Sanremo. Sul podio del 'gara bilaterale' al...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Referendum giustizia, pm Di Matteo: “D’accordo con Gratteri, mafiosi e grandi criminali voteranno Sì”

(Adnkronos) - "Sono perfettamente d'accordo con Nicola Gratteri. Insieme alle persone per bene che voteranno Sì, voteranno Sì i massoni, i grandi architetti del...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

‘Ecco qual è l’endgame di Israele e Usa’. L’analisi dell’esperto israeliano

(Adnkronos) - Mentre la campagna militare congiunta di Israele e Stati Uniti contro l’Iran entra in una fase ad alta intensità, con attacchi mirati...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.