domenica, 8 Febbraio , 26

Sanremo, La Russa: ho telefonato all’amico Andrea Pucci, ci ripensi

Roma, 8 feb. (askanews) – “Ho telefonato all’amico Andrea Pucci per esprimergli la mia vicinanza e per invitarlo a ripensarci. Capisco la sua decisione, presa da persona perbene qual è, ma il mio auspicio è che possa tornare sui suoi passi. Ho sempre sostenuto che la satira non possa e non debba essere censurata: lo pensavo quando a calcare il palco di Sanremo erano comici dichiaratamente di sinistra, e lo dico oggi con Pucci. A lui e alla sua famiglia va la mia vicinanza per le minacce ricevute”. Lo dichiara Ignazio La Russa, presidente del Senato.

