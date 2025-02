Sanremo, le migliori esibizioni per il pubblico social secondo IZI

Joan Thiele il più amato

Roma, 12 feb. (askanews) – Anche quest’anno, con l’inizio di Sanremo, il pubblico si è scatenato sui social per commentare sia le esibizioni sul palco e sia i momenti più curiosi dello show. Grazie al monitoraggio e all’analisi delle piattaforme X (Ex Twitter), Facebook e Instagram, IZI S.p.A. ha stilato una classifica del gradimento degli artisti che si sono esibiti nella prima serata. I risultati:

Joan Thiele ha conquistato il primo posto tra i performer più apprezzati dal pubblico social.

Willie Peyote si è rivelato il meno gradito, raccogliendo commenti prevalentemente negativi.

Clara è passata quasi inosservata, guadagnandosi il titolo di artista più ignorata.

Cristicchi si è invece distinto come il più chiacchierato, generando il numero più alto di discussioni online.

Inoltre, i dati IZI S.p.A. hanno evidenziato differenze nelle preferenze tra uomini e donne: gli utenti di genere maschile hanno maggiormente apprezzato i Modà, mentre per il pubblico femminile il gradimento più alto è andato a Fedez. Infine, l’analisi si è focalizzata anche su chi ha raccolto il maggior sentiment positivo, soprattutto in confronto al giorno precedente, mettendo in luce l’andamento delle aspettative social nel corso dell’evento. Per tutti gli artisti il sentiment positivo è aumentato rispetto alle giornate precedenti quinti hanno superato le aspettative nella prima serata del Festival.