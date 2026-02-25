mercoledì, 25 Febbraio , 26

Sanremo, Patrizia Mirigliani: “Caso Ditonellapiaga tocca marchio Miss Italia e rischia stereotipi”

(Adnkronos) - "Miss Italia è un marchio e...

Rieti, morta bimba di 11 mesi: ipotesi schiacciata nel sonno dal padre

(Adnkronos) - Schiacciata involontariamente dal padre mentre dormivano...

Sanremo omaggia Peppe Vessicchio, la figlia Alessia in lacrime a La volta buona

(Adnkronos) - Il primo Festival di Sanremo senza...

Sanremo, Vannacci in platea al festival: “Mi hanno invitato”

(Adnkronos) - Trasferta a Sanremo per il generale...
HomeVideo NewsSanremo, Lillo: Pucci? Io l'avrei fatto il Festival, ma web è feroce
sanremo,-lillo:-pucci?-io-l’avrei-fatto-il-festival,-ma-web-e-feroce
Sanremo, Lillo: Pucci? Io l’avrei fatto il Festival, ma web è feroce
Video News

Sanremo, Lillo: Pucci? Io l’avrei fatto il Festival, ma web è feroce

Redazione-web
By Redazione-web

-

4
0

“Ognuno è libero, avrà avuto i suoi motivi”

Sanremo, 25 feb. (askanews) – “Io probabilmente al posto suo l’avrei fatto (Sanremo), però è insindacabile, ognuno è libero, avrà avuto i suoi motivi, di sicuro posso dire che il web a volte è feroce e ti fa barcollare quando senti certe reazioni. Ripeto, lo avrei fatto al posto suo, ma sono io, ognuno è libero di fare ciò che vuole”: cosi Lillo, rispondendo a margine della conferenza stampa di Sanremo, a chi gli chiedeva di commentare su Andrea Pucci, il comico che doveva essere come lui co-conduttore ma ha deciso di tirarsi indietro dopo le minacce ricevute.

Previous article
Merz in Cina, verso Pechino (e non solo) la politica del “De-Risking”
Next article
Lillo: stasera “spalla” di Conti, gioco sul linguaggio di Sanremo

POST RECENTI

Video News

Epstein, il fratello di Virginia Giuffre: Ciò che ha fatto non è vano

Roberts in lacrime in conferenza stampa: Lei vive in ogni vittimaWashington, 25 feb. (askanews) - Le vittime del finanziere pedofilo morto in carcere nel 2019...
Video News

Lillo: stasera “spalla” di Conti, gioco sul linguaggio di Sanremo

"Mi esibirò con una canzone difficilissima"Sanremo, 25 feb. (askanews) - "Mi piace giocare sulla situazione che vivo, lo faccio in radio, a teatro. E stasera...
Video News

Merz in Cina, verso Pechino (e non solo) la politica del “De-Risking”

Incontra Xi, che dice: "Grande importanza relazioni sino-tedesche"Roma, 25 feb. (askanews) - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz è atterrato in Cina, dando inizio alla sua...
Video News

A Roma una grande mostra su Agnès Varda, fotografa e regista

A Villa Medici fino al 25 maggio, le immagini tra l'Italia e ParigiRoma, 25 feb. (askanews) - C'è Giulietta Masina fotografata a Parigi nel 1956...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.