mercoledì, 25 Febbraio , 26

Sanremo 2026, Fausto Leali riceve il ‘premio alla carriera’: 60 anni di musica

(Adnkronos) - Il Festival di Sanremo 2026 celebra...

Sanremo 2026, J-Ax chi è: in gara con il brano ‘Italia starter pack’

(Adnkronos) - J-Ax è uno dei 30 concorrenti...

Sanremo 2026, Dargen D’Amico chi è: in gara con il brano ‘Ai ai’

(Adnkronos) - Dargen D'Amico è uno dei 30...

Sanremo 2026, Fedez e Masini in gara con il brano ‘Male necessario’

(Adnkronos) - Fedez e Marco Masini sono in...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOSanremo, Lillo show all'Ariston: "un vero performer" tra i cliché tv
sanremo,-lillo-show-all’ariston:-“un-vero-performer”-tra-i-cliche-tv
Sanremo, Lillo show all’Ariston: “un vero performer” tra i cliché tv
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sanremo, Lillo show all’Ariston: “un vero performer” tra i cliché tv

Redazione-web
By Redazione-web

-

4
0

(Adnkronos) – Un ingresso da showman per Lillo, co-conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo. L’attore e comico ha fatto il suo ingresso sul palco dell’Ariston, scendendo le scale ballando sulle note di “Happy” di Pharrell Williams, guadagnandosi subito il commento di Carlo Conti: “Un vero performer”.  

“Sono onorato di fare il co-conduttore e mi sono un po’ preparato”, ha esordito Lillo, prima elencare tutti i più classici cliché del linguaggio televisivo. Da “Benvenuti nella splendida cornice del Teatro Ariston di Sanremo” a “Ma voltiamo pagina”, per poi concludere con il classico annuncio: “Pensate, il prossimo artista si esibirà proprio qui”. La battuta ha fornito l’assist perfetto a Carlo Conti, che ha replicato ridendo: “E da dove si dovrebbe esibire? Dal Teatro Olimpico?”. Un riferimento neanche troppo velato alle recenti polemiche nate intorno alla telecronaca di apertura dei Giochi Olimpici.  

Previous article
Juve-Galatasaray, assurda espulsione per Kelly e proteste bianconere. Cos’è successo in Champions
Next article
Sanremo 2026, Bambole di Pezza chi sono: la band femminista, la reunion, il messaggio del brano

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sanremo 2026, Fausto Leali riceve il ‘premio alla carriera’: 60 anni di musica

(Adnkronos) - Il Festival di Sanremo 2026 celebra Fausto Leali. Il cantautore italiano salirà questa sera, mercoledì 25 febbraio, sul palco dell'Ariston per ricevere...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sanremo 2026, J-Ax chi è: in gara con il brano ‘Italia starter pack’

(Adnkronos) - J-Ax è uno dei 30 concorrenti del Festival di Sanremo 2026 e questa sera, mercoledì 25 febbraio, torna sul palco dell'Ariston per...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sanremo 2026, Dargen D’Amico chi è: in gara con il brano ‘Ai ai’

(Adnkronos) - Dargen D'Amico è uno dei 30 concorrenti del Festival di Sanremo 2026 e questa sera, mercoledì 25 febbraio, torna sul palco dell'Ariston...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sanremo 2026, Fedez e Masini in gara con il brano ‘Male necessario’

(Adnkronos) - Fedez e Marco Masini sono in coppia in gara al Festival di Sanremo 2026 e questa sera, mercoledì 25 febbraio, tornano sul...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.