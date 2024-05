Sanremo, Lorendana Bertè: mio obittivo è vincere e andare a Eurovision

Dedicherei la vittoria a mia sorella Mimì

Sanrmo, 8 feb. (askanews) – “Votate per me e se la sala stampa dice che devo vincere… Io vorrei andare all’Eurovision, perché si tiene in Svezia, così il mio ex marito ci rimane malissimo che gli vado a rompere le scatole lì. Mi prendo una bella rivincita”.Lo ha detto Loredana Bertè, incontrando la stampa, e ringraziandola per il sostegno ricevuto finora e l’apprezzamento per il suo brano.E se arrivasse il Premio della critica? “Sarebbe un onore”, risponde la rocker che interpreta sul palco “Pazza”. “Cosa preferisco tra vittoria e Premio critica? Tutti e due si può?Sogno in grande. Stavolta sogno in grande, anche perché è il mio ultimo Sanremo”, confessa la Bertè.”Spero di fare una bella performance, sono contenta perchè questa canzone è diventata di tutti, questo è il motivo per cui faccio i dischi . Se vincessi la dedicherei a Minì” ha concluso la Bertè ringraziando la stampa per il primo posto conquistato la prima serata nella classifica.