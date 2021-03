Sanremo, Maneskin: “Vasco tifa per noi? Siamo consacrati come rock band”

SANREMO – “Maneskin: i miei preferiti”. Così Vasco Rossi sui social si lascia andare a un commento sul Festival di Sanremo, in programma fino a domani sera su Rai1. Il rocker dà la sua benedizione al gruppo formato da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio in gara con ‘Fuori di testa’, un pezzo profondamente rock che colpisce già dal primo giro di chitarra e i risultati dello streaming lo confermano. Numeri importanti a parte, i Maneskin, però, sono certi: “È un riconoscimento importantissimo per noi- raccontano in una delle conferenze sanremesi- siamo consacrati come band rock”. Gli ex X Factor sono, quindi, soddisfatti della loro partecipazione: “Siamo venuti qui con molte poche aspettative, il feedback dall’esterno ci stupisce. Con un pezzo del genere non era scontato né pronosticatile”.

Rock fino al midollo, ‘Fuori di testa’ è per i Maneskin “un brano sbagliato per Sanremo ma proprio per questo abbiamo scelto di portarlo”. Il messaggio che Damiano, Victoria, Thomas e Ethan è chiaro: “Non bisogna per forza adattarsi ai canoni definiti o porsi dei limiti. Vogliamo dimostrare che anche questo genere esiste e noi giovani non vogliamo essere incasellati in qualcosa che va di moda, vogliamo fare quello che ci piace”. Un’attitudine che Manuel Agnelli, coach di X Factor e ieri ospite del gruppo nella serata delle cover, ha trapassato loro: “Ci ha sempre spinto a superare ogni limite, a non fermarci mai”. Di questi argomenti parla anche il nuovo disco dei Maneskin, ‘Teatro d’ira – Vol. I’, in uscita il 19 marzo. “È il racconto di quello che abbiamo vissuto in questi anni. Lo scrivere nei backstage, lo stare a Londra. Ci rappresenta appieno”.

