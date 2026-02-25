mercoledì, 25 Febbraio , 26

Sanremo, Miss Italia contro Ditonellapiaga per “uso indebito del nome”. La replica
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sanremo, Miss Italia contro Ditonellapiaga per “uso indebito del nome”. La replica

(Adnkronos) –
Botta e risposta tra Miss Italia e Ditonellapiaga dopo la prima serata del Festival di Sanremo 2026. Il Concorso Miss Italia ha contestato, in una nota, “l’uso indebito della denominazione ‘Miss Italia’ da parte della cantante, che l’ha utilizzata quale titolo di un proprio brano musicale, nonché dell’album in cui esso è inserito”. “Il testo della canzone, inoltre, contiene – si legge ancora nella nota – espressioni e giudizi ritenuti lesivi della dignità e dell’onore delle ragazze che partecipano al Concorso”. 

“Tale condotta risulta gravemente pregiudizievole dei diritti esclusivi connessi alla denominazione ‘Miss Italia’, nonché dell’immagine e della reputazione del Concorso e delle sue partecipanti”, hanno proseguito i rappresentanti del concorso. 

“Per tali ragioni, il Concorso Miss Italia ha conferito mandato agli Avvocati Prof. Avv. Pieremilio Sammarco e Vincenzo Larocca affinché intraprendano le più opportune azioni giudiziarie volte a inibire l’ulteriore utilizzo della denominazione ‘Miss Italia’ e a ottenere il risarcimento dei danni subiti e subendi”, conclude la nota. 

In conferenza stampa a Sanremo, Ditonellapiaga replica alla notizia della possibile azione legale: “Nessun insulto, è un testo che parla di me e del rapporto con me stessa, con la perfezione”.  

L’artista si è detta sorpresa dalla polemica. “Io non so neanche se loro abbiano sentito il testo, perché la canzone non è uscita”, ha dichiarato. “Mi dispiace che sia arrivata questa notizia, perché speravo in un po’ di autoironia. Se loro lo hanno ritenuto offensivo, evidentemente non hanno la sensibilità per poter capire che parlo di me e non parlo male del concorso”. Sulla questione legale, ha poi aggiunto: “Sono cose legali, non conosco il ‘legalese’, se ne occuperanno le persone preposte”. 

Ditonellapiaga ha poi chiarito l’uso della parola “disperate”, al centro delle contestazioni, spiegando che è stata decontestualizzata. “Non ho detto che loro sono disperate. Il testo parla di me, che sto male e vivo male la mia bellezza”, ha precisato. “Mi sembra assurdo parlare di un testo che non è uscito. È facile estrapolare una frase senza il contesto, e un attimo dopo sembra che io dica che Miss Italia è una disperata o una sfigata. Non ho mai detto questo”. 

“Ho detto che l’essere in difficoltà con il proprio rapporto con la bellezza può portare a una disperazione. Anzi, il testo parla di nascondere la disperazione con il trucco, e quindi anche una donna bellissima può sentirsi disperata e triste”, ha concluso l’artista, chiudendo l’argomento. 

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.