sanremo:-negramaro:-portiamo-l’entusiasmo-di-questi-20-anni

E’ un inno alla speranza, per ricominciare senza pregiudizi

Milano, 25 gen. (askanews) – I Negramaro sono per la prima volta tra i big in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. Giuliano, Andro, Lele, Ermanno, Danilo e Pupillo tornano sul palco dell’Ariston con il brano “Ricominciamo tutto” (Sugar); dopo aver partecipato nella categoria “nuove proposte” nel 2005 ed essere stati super ospiti nel 2018 e nel 2021. “Portiamo l’entusiasmo di questi 20 anni, su quel palco sono saliti i più grandi della musica italiana, è uno dei festival più importanti al mondo”.Il brano, scritto da Giuliano Sangiorgi, è una ballad rock ad alto tasso emotivo. “Musicalmente c’è dentro tutta la nostra musica, sono oltre 20 anni che siamo insieme e c’è tutto il sound che ci piace” spiegano. Un climax che vede il sound dei negramaro espandersi in un crescendo di esplosioni sonore e la voce di Giuliano esaltarsi sostenuta dall’orchestra arrangiata dal M° Davide Rossi (il musicista e produttore italiano più volte vincitore ai Grammy Awards che in carriera ha collaborato con i più grandi nomi del panorama internazionale come Coldplay, Ed Sheeran, U2, Depeche Mode, Kanye West, Frank Ocean, The Verve e molti altri). “Ricominciamo tutto” è un inno di speranza, una canzone libera che invita al coraggio di perdonare e perdonarsi, per rinascere, ogni volta, puri come la neve, per poter ricominciare senza pregiudizi.E dopo quello di Sanremo, un altro importante ritorno li attende: i palchi degli stadi. La band, la prossima estate, sarà live in un tour evento, prodotto e organizzato da Magellano Concerti e Friends & Partners, che li vedrà esibirsi il 15 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, il 18 giugno al Blueenergy Stadium Stadio Friuli di Udine, il 22 giugno allo Stadio San Siro di Milano, il 3 luglio allo Stadio Franco Scoglio (San Filippo) di Messina e il 6 luglio allo Stadio San Nicola di Bari. Biglietti disponibili su www.friendsandpartners.it