Sanremo news: Fedez escluso dal Festival della canzone italiana?

È di poche ore fa la notizia che il cantante rap Fedez potrebbe essere escluso dal Festival di Sanremo a causa di una violazione al regolamento della kermesse canora. Ma cos’è successo e perché il rapper rischia la squalifica insieme a Francesca Michielin, che avrebbe dovuto salire insieme a lui sul palco dell’Ariston?

Fedez tradito dal suo canale social preferito

La violazione contestata al rapper italiano riguarderebbe uno stralcio del brano che la coppia Fedez/Michielin avrebbero dovuto interpretare al Festival di Sanremo, apparso ieri sulla pagina Instagram del cantante. Accortosi quasi immediatamente della gaffe Fedez ha provveduto a cancellare il video sostituendolo con un altro brano simile in cui però non si sente la canzone.

Ma quelle brevi riprese che lo vedevano in una sala insieme alla moglie Chiara Ferragni ed al figlio, mentre in sottofondo si potevano udire note e parole di “Chiamami per nome” non sono sfuggite all’attenzione dei tantissimi fans che lo seguono e che le hanno subito condivise su Twitter.

La svista potrebbe costare a Fedez l’eliminazione dal prossimo Festival di Sanremo. Il regolamento del festival ligure infatti parla chiaro quando prevede l’obbligo, per i cantanti in gara, di non diffondere anticipatamente i brani in gara, né attraverso televisione o radio, né tramite canali social. E mentre la RAI e la direzione artistica di Sanremo si sono attivate per le verifiche del caso, la Sony (casa discografica del rapper) ha cercato di correre ai ripari correndo a discutere dell’accaduto con i responsabili dell’organizzazione del festival sanremese.

Sanremo 2021: una nuova burrasca in mezzo alla bufera

L’organizzazione del Festival di Sanremo quest’anno sembra davvero molto complicata, a causa della pandemia da Covid-19 che impone regole severe sui distanziamenti, come ricordato anche dal ministro Franceschini che si è detto contrario anche all’ipotesi ventilata nei giorni scorsi di consentire l’ingresso nel teatro dell’Ariston di alcuni figuranti.

Il no secco del ministro era arrivato a complicare ancor più l’organizzazione della manifestazione canora che quest’anno, in piena emergenza Coronavirus, sembra davvero molto complicata. Con il suo tweet Dario Franceschini aveva rischiato di essere la goccia che fa traboccare il vaso per Amadeus che, stanco delle continue polemiche, si era detto addirittura pronto a rimettere il mandato di direttore artistico del Festival.

La notizia della possibile eliminazione di Fedez rischia così di diventare una nuova burrasca in mezzo alla bufera.

Per conoscere gli sviluppi della situazione continuate a seguirci.

continua a leggere sul sito di riferimento